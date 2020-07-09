В дневных стационарах продолжают умирать люди, скончались уже 7 человек

В Бишкеке дневные стационары приняли 8 тысяч 86 пациентов. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии столицы.

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По ее данным, из них 6 тысяч 673 получили капельницы и уколы, 1 тысяча 349 человек — медицинскую консультацию, 57 человек госпитализировали.

«В девяти стационарах граждан принимают 57 врачей, 83 медсестры, 17 санитаров, ординаторы и волонтеры. При поддержке частного сектора в стационарах установили 36 кислородных концентраторов», — рассказали в ведомстве.

Вчера в стационарах Свердловского района скончались 3 человека, всего умерло 7.

Отметим, что дневные стационары работают с 8.00 до 22.00 ежедневно во всех четырех районах Бишкека.