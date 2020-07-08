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Общество
Сюжет: Выборы — 2020

Выборы-2020. Определены банки для открытия счетов избирательных фондов партий

ЦИК определила банковские учреждения для открытия спецсчетов избирательных фондов партий на предстоящие выборы в Жогорку Кенеш.

Открыть счет политические организации, участвующие в предвыборной кампании, смогут в ОАО «РСК Банк» и ОАО «Айыл Банк».

Ранее в Центризбиркоме принят комплекс нормативных актов, направленных на обеспечение прозрачности избирательных фондов партий, участвующих в выборах.

Положения обеспечивают прозрачность финансирования выборов и предусматривают раскрытие источников происхождения денежных средств, вносимых в избирательный фонд политобъединений, прозрачность их расходов во время избирательной кампании.

На сайте ЦИК будут публиковаться еженедельные сведения о движении средств избирательных фондов — когда, кто и сколько внес, когда, кому и сколько выплачено за товары или услуги.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/158662/
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