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Общество
Сюжет: Выборы — 2020

Выборы-2020. Список партий, готовых баллотироваться в парламент, увеличивается

Еще четыре политические партии уведомили ЦИК о намерении участвовать в выборах в Жогорку Кенеш. Об этом сообщает Центризбирком.

По его данным, заявление подали партии «Биримдик», «Ак Калпак», «Адам демократ» и «Жаратман».

Итого за мандаты в парламенте будет бороться пока 31 политобъединение. Напомним, что сегодня истекает срок подачи уведомлений о намерении. 

ЦИК напоминает, что выдвижение списков кандидатов начинается со дня назначения выборов и заканчивается за 45 календарных дней до даты голосования.

Президент Сооронбай Жээнбеков подписал указ о назначении выборов в парламент. Они пройдут 4 октября.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/158640/
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