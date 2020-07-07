Выборы-2020. Список партий, готовых баллотироваться в парламент, увеличивается

Еще четыре политические партии уведомили ЦИК о намерении участвовать в выборах в Жогорку Кенеш. Об этом сообщает Центризбирком.

По его данным, заявление подали партии «Биримдик», «Ак Калпак», «Адам демократ» и «Жаратман».

Итого за мандаты в парламенте будет бороться пока 31 политобъединение. Напомним, что сегодня истекает срок подачи уведомлений о намерении.

ЦИК напоминает, что выдвижение списков кандидатов начинается со дня назначения выборов и заканчивается за 45 календарных дней до даты голосования.

Президент Сооронбай Жээнбеков подписал указ о назначении выборов в парламент. Они пройдут 4 октября.