Выборы-2020. Еще пять партий заявили об участии в гонке

Еще пять политических партий подали в ЦИК уведомление об участии в выборах в Жогорку Кенеш. Об этом сообщает Центризбирком.

По его данным, это «Кыргызстан», «Ар-Намыс», «Таза коом», Партия зеленых Кыргызстана и партия «Ыйман Нуру».

Таким образом, на сегодня заявили о своем участии в гонке пока 27 политобъединений. Список может увеличиться.

ЦИК напоминает, что выдвижение списков кандидатов начинается со дня назначения выборов и заканчивается за 45 календарных дней до даты голосования.

Президент Сооронбай Жээнбеков подписал указ о назначении выборов в парламент. Они пройдут 4 октября.