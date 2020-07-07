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Общество
Сюжет: Выборы — 2020

Выборы-2020. Патронируемая Райымбеком Матраимовым партия заявила о намерениях

Еще одна партия — «Мекеним Кыргызстан» подала заявление в ЦИК о намерении участвовать в выборах в Жогорку Кенеш. Об этом сообщили в Центризбиркоме.

Эту политическую организацию в обществе связывают с именем одиозного бывшего таможенника Райымбека Матраимова.

Уточняется, что на сегодня 22 политические организации уведомили избирательную комиссию о том, что будут участвовать в гонке.

1. «Ата Мекен».

2. «Мекенчил».

3. «Бирик».

4. «ОРДО».

5. «Мекен ынтымагы».

6. «Бийлик элге» («Власть народу»).

7. «Чон казат».

8. Партия коммунистов Кыргызстана.

9. «Единство народа».

10. Политическая партия ветеранов войны в Афганистане и участников других боевых локальных конфликтов.

11. «Актив».

12. Рабочая партия Кыргызстана.

13. «Республика».

14. Аграрная партия Кыргызстана.

15. Политическая партия государственного единства и патриотизма «Бир Бол».

16. «Демократ».

17. «Улуу журт».

18. Партия зеленых Кыргызстана.

19. Партия труда.

20. Партия «Социал-демократы».

21. «Бутун Кыргызстан».

22. «Мекеним Кыргызстан».

Центризбирком напоминает, что выдвижение списков кандидатов начинается со дня назначения выборов и заканчивается за 45 календарных дней до даты голосования.

Президент Сооронбай Жээнбеков подписал указ о назначении выборов в парламент. Они пройдут 4 октября.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/158577/
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