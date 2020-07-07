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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

Около 7 тысяч мест для обсервации подготовили в учебных заведениях Кыргызстана

Около 7 тысяч мест для обсервации подготовили в учебных заведениях Кыргызстана. Об этом сообщили в Министерстве образования и науки.

Отмечается, что в 30 профессиональных лицеях размещено 1 тысяча 700 коек для находящихся под наблюдением в обсервации. 1 тысячу 365 пациентов после наблюдения отпустили домой. 218 человек проходят лечение в настоящее время.

Сейчас в Бишкеке в средней школе № 2, школах-интернатах № 1 и для слабовидящих развернули больницы для пациентов с пневмонией на 270 коек.

Ряд медицинских университетских клиник также принимают пациентов с COVID-19.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/158575/
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