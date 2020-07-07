В Бишкек из Екатеринбурга привезли 218 кыргызстанцев

В Бишкек из Екатеринбурга вернулись 218 кыргызстанцев, включая маленьких детей. Об этом сообщили в пресс-службе МИД КР.

Фото МИД КР. В Бишкек из Екатеринбурга вернулись 218 кыргызстанцев, включая маленьких детей

По ее данным, сегодня в Кыргызстан прибыл борт авиакомпании «Уральские авиалинии» по маршруту Екатеринбург — Бишкек. Список пассажиров сформировали в порядке очередности обращений кыргызстанцев, нуждающихся в возвращении на родину, поступивших в Генеральное консульство КР в Екатеринбурге.

«Обращались беременные, женщины с маленькими детьми, люди пожилого возраста, студенты, которые учатся в вузах Уральского федерального округа, а также врачи и медсестры — добровольцы, вызвавшиеся помочь медицинским учреждениям Кыргызстана в борьбе с пандемией коронавирусной инфекции», — рассказали в ведомстве.

Рейсом также передали гуманитарную помощь от активистов и сотрудников Генконсульства — кислородные концентраторы, глюкометры, пульсикометры и средства индивидуальной защиты.