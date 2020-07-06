Выборы-2020. Еще одна партия уведомила ЦИК о намерении участвовать в гонке

Политическая партия «Бийлик элге» подала в ЦИК уведомление об участии в выборах

депутатов Жогорку Кенеша. Об этом сообщает Центризбирком.

По его данным, уполномоченным представителем по выборам партия назначила Кайрата Аманжолова, а уполномоченным представителем по финансовым вопросам — Рахиму Хасанову.

ЦИК напоминает, что выдвижение списков кандидатов начинается со дня назначения выборов и заканчивается за 45 календарных дней до даты голосования.

Президент Сооронбай Жээнбеков подписал указ о назначении выборов в парламент. Они пройдут 4 октября.