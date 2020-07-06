Выборы-2020. Еще три партии известили ЦИК о намерении баллотироваться

Политическая партия «Мекен Ынтымагы» подала в ЦИК уведомление об участии в выборах

депутатов Жогорку Кенеша. Об этом сообщает Центризбирком.

Уточняется, что уполномоченным представителем по выборам партия назначила Нарынбека Чонмурунова, а представителем по финансовым вопросам — Руслана Урдавлетова.

Уведомила Центризбирком о намерении участвовать в гонке политическая партия «Бирик».

Уполномоченным представителем по выборам партией назначен Мелис Абельденов, а по финансовым вопросам — Айнура Иманбаева.

В выборах будет участвовать и партия «Ордо». Уполномоченным представителем по выборам партией назначен Тимур Арыков, а уполномоченным представителем по финансовым вопросам — Санат Муктарбеков.

ЦИК напоминает, что выдвижение списков кандидатов начинается со дня назначения выборов и заканчивается за 45 календарных дней до даты голосования.

Президент Сооронбай Жээнбеков подписал указ о назначении выборов в парламент. Они пройдут 4 октября.