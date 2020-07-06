Мадамин Каратаев: Узнать о наличии мест в больницах можно через 118

«На сегодня вызовы Центра экстренной медицины и на 118 уменьшают, потому что граждане по возможности приезжают в больницы на своих автомобилях», — заявил заместитель министра здравоохранения Мадамин Каратаев.

По его словам, из-за этого сейчас уже возникли проблемы. Люди привозят пациентов в больницу, а там нет мест. Когда же человек обращается за помощью через скорую помощь, то его везут сразу туда, где есть свободные места.

«Когда звонят в скорую, регистрируют вызов, мы можем регулировать. По поручению премьер-министра действует информационная система. Поэтому прежде чем ехать, лучше позвонить в кол-центр 118, там скажут, в каком лечебном учреждении есть свободные места», — отметил Мадамин Каратаев.

Всего в Кыргызстане зарегистрировали 7 тысяч 691 случай заражения коронавирусом. Выздоровели — 2 тысячи 843 человека.