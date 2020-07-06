Прибывших из Соль-Илецка до места назначения сопровождают сотрудники УОБДД

Группу кыргызстанцев, прибывших из российского города Соль-Илецка на микроавтобусах, сопровождают сотрудники УОБДД. Об этом сообщили в ведомстве.

Уточняется, что инспекторами УОБДД ГУВД Чуйской области ежедневно проводятся сопровождения патрульными автомашинами колонн, чтобы не допускать дорожно-транспортных происшествий. «Проводятся также разъяснительные работы с водителями по недопущению распространения вируса на территории каждого района Чуйской области», – говорится в сообщении.

Напомним, 190 граждан КР застряли на российско-казахстанской границе в Соль-Илецке с 17 марта и не могли вернуться на родину.