Основная часть закупленных кислородных концентраторов осталась в Бишкеке

В Бишкеке останется основная часть закупленных кислородных концентраторов. Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения Мадамин Каратаев.

По его словам, предприниматели «Дордоя» собрали деньги и закупили 29 кислородных концентраторов. Они были доставлены из России. Из них 13 концентраторов отправили в Ош, а 16 в субботу ночью передали на авиабазу «Ганси».

«Правительство закупило 500 кислородных концентраторов из Китая. Еще 50 поступило из Турции. Из них 100 концентраторов отправили в Ош и Ошскую область, 50 — в больницы Чуйской области, а 400 остались в Бишкеке, потому что там больше тяжелых случаев», — рассказал Мадамин Каратаев.

Всего в Кыргызстане зарегистрировали 7 тысяч 691 случай заражения коронавирусом. Выздоровели — 2 тысячи 843 человека.