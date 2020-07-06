Число зараженных коронавирусом в мире превысило 11,4 миллиона человек

За последние сутки число людей в мире, которые заразились коронавирусом, выросло на 180 тысяч 260. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты, разработанной учеными.

Всего в мире коронавирусом заразились 11 миллионов 48 тысяч 509 человек. Больше всего зараженных в США (2 миллиона 888 тысяч 586), Бразилии (1 миллион 603 тысячи 55), России (680 тысяч 283), Индии (673 тысячи 165), Перу (302 тысячи 118), Чили (295 тысяч 532) и Великобритании (286 тысяч 931).

Случаи заражения коронавирусом зафиксировали в 188 странах мира.

Число людей, которые выздоровели после заражения коронавирусом, превысило 6,1 миллиона человек. За сутки показатель вырос на 95 тысяч 389 человек.

Количество смертей от коронавируса достигло 524 тысяч 663. По сравнению с данными на утро воскресенья показатель вырос на 9 тысяч 117 человек. В том числе в США скончались 129 тысяч 946 человек, Бразилии — 64 тысячи 867, Великобритании — 44 тысячи 305, Италии — 34 тысячи 861, Мексике — 30 тысяч 639.

В Кыргызстане зарегистрировали 7 тысяч 691 случай заражения коронавирусом, Казахстане — 47 тысяч 171, Узбекистане — 10 тысяч 20, Таджикистане — 6 тысяч 213.