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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

На бывшей авиабазе «Ганси» открыли реанимационный блок на 112 мест

Накануне открыт реанимационный блок на территории бывшей авиабазы «Ганси». Об этом сегодня на брифинге сообщил заместитель министра здравоохранения Мадамин Каратаев.

По его словам, в Бишкеке развернуты 2 тысячи 62 койки для инфицированных коронавирусом и внебольничной пневмонией. В том числе действуют 69 палат интенсивной терапии.

«Но сегодня они быстро заполняются, поэтому решено открыть на территории бывшей базы «Ганси» реанимационный блок. Здесь будут работать специалисты Национального центра онкологии и гематологии, Бишкекского научного центра травматологии и ортопедии, Чуйской областной больницы. Возглавляет отделение заведующая кафедрой Кыргызской государственной медицинской академии Жамиля Чынгышева», — рассказал Мадамин Каратаев.

«Здесь будут размещать тех, кто нуждается в реанимационной помощи. На месте также будут постоянно дежурить два реанимобиля. Если пациенту нужна транспортировка, они могут ее быстро организовать. Кроме того, мы будем протягивать в этот блок жидкий кислород, чтобы постоянно не менять аппараты», — заключил замминистра здравоохранения.

Всего в Кыргызстане зарегистрировали 7 тысяч 691 случай заражения коронавирусом. Выздоровели — 2 тысячи 843 человека.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/158410/
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