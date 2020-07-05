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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

За день в дневные стационары в Бишкеке обратились 686 человек

В первый день работы в дневные стационары Бишкека обратились 686 человек. Об этом сегодня на брифинге сообщил руководитель аппарата столичной мэрии Балбак Тулобаев.

По его словам, в стационар, расположенный в физкультурно-оздоровительном комплексе «Газпром» за помощью обратились 174 человека. В стационары в здании пекарни возле церкви по Южной магистрали — 238 человек, во Дворце спорта — 254 и в физкультурно-оздоровительном комплексе имени Раатбека Санатбаева — 20 человек.

«Стационары работают с 7.00 до 20.00. Размещение больных на постоянной основе невозможно, потому что центры предназначены для амбулаторного лечения. В центрах будет оказываться помощь в виде консультации и медикаментозной помощи, будут ставить капельницы и уколы. На местах дежурят врачи, работают аптеки», — рассказал Балбак Тулобаев.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/158357/
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