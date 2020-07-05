В Бишкек доставлены 500 мобильных концентраторов кислорода

Правительство Кыргызстана закупило 500 мобильных концентраторов кислорода, которые сегодня чартерным рейсом доставлены из Китая. Об этом сообщили в отделе информационного обеспечения аппарата кабмина.

Отмечается, что в начале недели правительством выделено 50 миллионов сомов на приобретение и доставку в страну кислородных концентраторов и пульсоксиметров. Переговоры по закупке мобильных концентраторов кислорода провели в начале недели.

«Благодаря оперативной работе Министерства иностранных дел и посольства Кыргызстана в Китае мобильные концентраторы в сжатые сроки доставлены в республику. Сегодня прибыла первая партия кислородных концентраторов — 500 штук, следующая партия — еще 500 штук — будет доставлена в страну на следующей неделе», — говорится в сообщении.

Кислородные концентраторы в срочном порядке будут распределены среди медицинских учреждений, где проходят лечение граждане от коронавирусной инфекции и внебольничной пневмонии. Часть оборудования будет направлена в регионы страны для оснащения медицинских учреждений, развернутых для борьбы с COVID-19 и пневмонией.