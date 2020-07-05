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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

Число зараженных коронавирусом в мире превысило 11,2 миллиона человек

За последние сутки число людей в мире, которые заразились коронавирусом, выросло на 190 тысяч 869. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты, разработанной учеными.

Всего в мире коронавирусом заразились 11 миллионов 239 тысяч 378 человек. Больше всего зараженных в США (2 миллиона 838 тысяч 678), Бразилии (1 миллион 577 тысяч 4), России (673 тысячи 564), Индии (648 тысяч 315), Перу (299 тысяч 80), Чили (291 тысяча 847) и Великобритании (286 тысяч 412).

Случаи заражения коронавирусом зафиксировали в 188 странах мира.

Число людей, которые выздоровели после заражения коронавирусом, превысило 6 миллионов человек. За сутки показатель вырос на 195 тысяч 127 человек.

Количество смертей от коронавируса достигло 524 тысяч 663. По сравнению с данными на утро субботы показатель вырос на 5 тысяч 474 человека. В том числе в США скончались 129 тысяч 676 человек, Бразилии — 64 тысячи 265, Великобритании — 44 тысячи 283, Италии — 34 тысячи 854, Мексике — 30 тысяч 366.

В Кыргызстане зарегистрировали 7 тысяч 377 случаев заражения коронавирусом, Казахстане — 45 тысяч 719, Узбекистане — 9 тысяч 708, Таджикистане — 6 тысяч 159.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/158354/
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