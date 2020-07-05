Число зараженных коронавирусом в мире превысило 11,2 миллиона человек

За последние сутки число людей в мире, которые заразились коронавирусом, выросло на 190 тысяч 869. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты, разработанной учеными.
Всего в мире коронавирусом заразились 11 миллионов 239 тысяч 378 человек. Больше всего зараженных в США (2 миллиона 838 тысяч 678), Бразилии (1 миллион 577 тысяч 4), России (673 тысячи 564), Индии (648 тысяч 315), Перу (299 тысяч 80), Чили (291 тысяча 847) и Великобритании (286 тысяч 412).
Случаи заражения коронавирусом зафиксировали в 188 странах мира.
Число людей, которые выздоровели после заражения коронавирусом, превысило 6 миллионов человек. За сутки показатель вырос на 195 тысяч 127 человек.
В Кыргызстане зарегистрировали 7 тысяч 377 случаев заражения коронавирусом, Казахстане — 45 тысяч 719, Узбекистане — 9 тысяч 708, Таджикистане — 6 тысяч 159.