В Кыргызстане от коронавируса скончались еще 10 человек. Об этом сообщили в республиканском штабе.

Отмечается, что в Республиканской клинической инфекционной больнице умерли мужчины в возрасте 64, 66 и 69 лет и женщина 64 лет, в Ноокатской территориальной больнице — мужчина 60 лет. В Жайылской территориальной больнице — женщина 80 лет, в Московской территориальной больнице — мужчина 35 лет. Кроме того, в Токмакской территориальной больнице умерла женщина 59 лет, в Иссык-Атинской больнице — женщина 62 лет и Кочкорской территориальной больнице — мужчина 81 года.

Всего в Кыргызстане, по официальным данным, от COVID-19 скончались 88 человек.