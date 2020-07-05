11:05
USD 77.11
EUR 86.61
RUB 1.09
Общество
Сюжет: Новый коронавирус

В Кыргызстане от коронавируса скончались еще 10 человек

В Кыргызстане от коронавируса скончались еще 10 человек. Об этом сообщили в республиканском штабе.

Отмечается, что в Республиканской клинической инфекционной больнице умерли мужчины в возрасте 64, 66 и 69 лет и женщина 64 лет, в Ноокатской территориальной больнице — мужчина 60 лет. В Жайылской территориальной больнице — женщина 80 лет, в Московской территориальной больнице — мужчина 35 лет. Кроме того, в Токмакской территориальной больнице умерла женщина 59 лет, в Иссык-Атинской больнице — женщина 62 лет и Кочкорской территориальной больнице — мужчина 81 года.

Всего в Кыргызстане, по официальным данным, от COVID-19 скончались 88 человек.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/158353/
просмотров: 754
Версия для печати
Материалы по теме
Коронавирус в Кыргызстане. Нехватка СИЗ превращает больницы в источник заразы
В Кыргызстане за сутки коронавирус выявлен у 32 медиков
Число зараженных коронавирусом в мире превысило 11,2 миллиона человек
В Кыргызстане за сутки выявили 283 случая коронавируса. Всего — 7 377
В Кыргызстане за сутки от коронавируса вылечились 88 человек
Коронавирус в Кыргызстане. Скончался начальник райотдела Службы охраны МВД
Пока штаб призывает к пониманию. Как кыргызстанцы сами борются с коронавирусом
В Бишкек из Турции вернулись 237 кыргызстанцев
В Кыргызстане надо увеличить коечный фонд и кислородную поддержку больных
В Кыргызстане составили список лиц, существенно повысивших цены на лекарства
Популярные новости
Коронавирус и&nbsp;пневмония в&nbsp;Кыргызстане. Число больных и&nbsp;карта распространения Коронавирус и пневмония в Кыргызстане. Число больных и карта распространения
Мэрия Бишкека ограничила работу общественного транспорта, кафе и&nbsp;ресторанов Мэрия Бишкека ограничила работу общественного транспорта, кафе и ресторанов
Коронавирусная аптечка: какие лекарства должны быть дома на&nbsp;случай заражения Коронавирусная аптечка: какие лекарства должны быть дома на случай заражения
Во&nbsp;всех районах Бишкека развернуты дневные стационары Во всех районах Бишкека развернуты дневные стационары
Бизнес
Сканируй чеки через MegaPay и&nbsp;выиграй кв&shy;артиру на&nbsp;Иссык-Куле Сканируй чеки через MegaPay и выиграй кв­артиру на Иссык-Куле
&laquo;Бакай Банк&raquo; отказался от&nbsp;рекламы в&nbsp;пользу зарплаты медиков «Бакай Банк» отказался от рекламы в пользу зарплаты медиков
Чехол + защитное стекло в&nbsp;подарок при покупке смартфонов Huawei в&nbsp;O!Store Чехол + защитное стекло в подарок при покупке смартфонов Huawei в O!Store
MegaCom обеспечил кол-центр 118 бесплатной связью и&nbsp;40&nbsp;смартфонами MegaCom обеспечил кол-центр 118 бесплатной связью и 40 смартфонами
5 июля, воскресенье
11:00
Коронавирус в Кыргызстане. Нехватка СИЗ превращает больницы в источник заразы Коронавирус в Кыргызстане. Нехватка СИЗ превращает боль...
10:54
В Кыргызстане за сутки коронавирус выявлен у 32 медиков
10:53
Число зараженных коронавирусом в мире превысило 11,2 миллиона человек
10:51
В Кыргызстане от коронавируса скончались еще 10 человек
10:37
В Кыргызстане за сутки выявили 283 случая коронавируса. Всего — 7 377
4 июля, суббота
22:10
Коронавирус в Кыргызстане. Скончался начальник райотдела Службы охраны МВД