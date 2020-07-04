Выборы-2020. Еще одна партия подала в ЦИК заявление об участии в гонке

Еще одна политическая партия — «Мекенчил» подала в ЦИК уведомление об участии в выборах в Жогорку Кенеш.
Уточняется, что заявление подписано руководителем политорганизации Камчыбеком Ташиевым.
Уполномоченным представителем партии стала Асель Рысбаева, уполномоченным представителем по финансовым вопросам — Аида Тологонова.
Напомним, со вчерашнего дня партии, намеренные участвовать в выборах в ЖК, должны подать заявление в Центризбирком.
Президент Сооронбай Жээнбеков подписал указ о назначении выборов в парламент. Они пройдут 4 октября.