В Кыргызстане надо увеличить коечный фонд и кислородную поддержку больных

«Анализ ситуации показывает, что необходимо увеличить коечный фонд и кислородную поддержку больных», — заявил заместитель руководителя Роспотребнадзора Вячеслав Смоленский на встрече с премьер-министром Кубатбеком Бороновым.

Премьер-министр поблагодарил российскую сторону за гуманитарную и консультационную помощь. Он отметил, что Кыргызстан придает важное значение сотрудничеству с Россией, где позитивные результаты в борьбе с коронавирусом. Идет спад числа зараженных.

«Наши медицинские работники также прилагают все усилия, чтобы обуздать эту болезнь. Опыт, который приобрели российские специалисты, будет для нас крайне полезен», — уверен Кубатбек Боронов.

Заместитель руководителя Роспотребнадзора Вячеслав Смоленский сказал, что российская сторона всегда готова прийти на помощь в общей беде.

«Мы специально прибыли в республику, чтобы поделиться опытом, проконсультировать коллег по ряду вопросов. За два дня около 100 кыргызских специалистов получили консультации по мониторингу инфекции, организации лечебных процессов и лабораторных работ. Хочу подчеркнуть профессионализм и самоотверженность медицинского персонала. В случае необходимости мы готовы расширить спектр оказываемой поддержки», — заверил замглавы Роспотребнадзора.

Визит специалистов Роспотребнадзора стал результатом договоренностей между президентами Кыргызстана и России.