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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

Одобрено использование первого в ЕС препарата для лечения коронавируса

В Европейской комиссии в пятницу санкционировали использование противовирусного препарата «Ремдесивир» для лечения коронавируса COVID-19. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на члена Еврокоммиссии по вопросам здравоохранения Стеллу Кириакидис.

«Санкционирование первого в ЕС препарата для лечения COVID-19 является важным шагом в борьбе с вирусом. Мы выдаем такое разрешение менее чем через месяц после подачи заявления, что ясно демонстрирует решимость Евросоюза быстро реагировать на появление новых методов лечения», — говорится в заявлении Стеллы Кириакидис.

Разрешение на использование ремдесивира последовало после того, как Европейское агентство лекарственных средств дало условное разрешение на использование препарата для лечения пациентов старше 12 лет, которые страдают от пневмонии и нуждаются в кислородной поддержке.

«Оценка эффективности препарата в значительной степени основана на результатах исследования, проводимого при поддержке американского Национального института аллергии и инфекционных заболеваний», — говорится в сообщени.

Исследование, проведенное институтом в 10 странах с участием более тысячи пациентов, показало, что ремдесивир, вводимый пациентам внутривенно, ускорил процесс выздоровления госпитализированных. В среднем препарат сокращает госпитализацию пациентов с 15 до 11 дней.

В США в начале мая разрешили использование ремдесивира в больницах для лечения пациентов с коронавирусом, затем препарат одобрили в Японии и Южной Корее.

В Кыргызстане зарегистрировали 7 тысяч 94 случая заражения коронавирусом. Выздоровели — 2 тысячи 714 человек. Кроме того, в стационарах республики с внебольничной пневмонией (отрицательный COVID-19) находится 2 тысячи 122 человека.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/158324/
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