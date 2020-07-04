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Общество

Из-за природных катаклизмов фермеры Кыргызстана потеряли 31 миллион сомов

Из-за природных катаклизмов, которые случились весной 2020 года, сельскому хозяйству Кыргызстана причинен ущерб на сумму свыше 31 миллиона сомов. Об этом сообщил министр сельского хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации Эркинбек Чодуев в эфире ОТРК.

По его словам, катаклизмы негативно повлияли на посевы сахарной свеклы, пшеницы и плодовых культур. Он отметил, что на сегодня фермеры на 80 процентов обеспечены сельскохозяйственной техникой. Проблемы есть в Нарынской и Иссык-Кульской областях. 

«В республике работают 100 машинно-тракторных станций. Из сельхозтехники преимущественно зерноуборочные комбайны», — подчеркнул Эркинбек Чодуев.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/158294/
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