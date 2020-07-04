Дополнительно укомплектованы шесть машин скорой для работы в Бишкеке

Накануне укомплектованы шесть машин скорой медицинской помощи из числа врачей и студентов старших курсов Кыргызской государственной медицинской академии имени Исы Ахунбаева, которые сразу выехали на вызовы. Об этом сообщили в отделе информационного обеспечения аппарата правительства.

По его данным, временные стационары, где будут работать медицинские работники из других регионов страны, открыты на базе интерната № 1 (150 коек), гостиницы DISCOVERY (30 коек) и интерната для слепых и слабовидящих детей (80 коек).

«Все прибывшие медицинские работники из регионов заключат договоры о соблюдении правил гигиены и санитарных норм, зарплату будут начислять в соответствии с законодательством Кыргызстана», — подчеркнули в кабмине.

Напомним, что около 100 врачей-добровольцев из регионов будут помогать столичным медикам в борьбе с коронавирусом и внебольничной пневмонией. Их распределят по больницам, где не хватает медицинского персонала. Часть из них задействуют в работе консультационной службы 118.

Всего в Кыргызстане зарегистрировали 7 тысяч 94 случая заражения коронавирусом. Выздоровели — 2 тысячи 714 человек. Кроме того, в стационарах республики с внебольничной пневмонией (отрицательный COVID-19) находится 2 тысячи 122 человека. Большая часть больных с коронавирусом и внебольничной пневмонией приходится на Бишкек.