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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

В Кыргызстане на сегодня в реанимации находятся 18 пациентов с коронавирусом

В реанимации находятся 18 пациентов, у которых подтверждена коронавирусная инфекция. Об этом сообщила начальник управления общественного здравоохранения Минздрава Айнура Акматова.

По ее словам, всего в стационарах страны лечатся 670 пациентов с COVID-19. Из них в тяжелом состоянии находятся 104 человека, в состоянии средней тяжести — 326 и в удовлетворительном — 240.

На домашнюю изоляцию отправили 3 тысячи 632 человека с коронавирусом.

Всего в Кыргызстане зарегистрировали 7 тысяч 94 случая заражения. Выздоровели — 2 тысячи 714 человек.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/158285/
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