Выборы-2020. Партии могут проводить встречи с избирателями онлайн

Партии могут проводить встречи с избирателями онлайн. Об этом 24.kg сообщили в ЦИК.

Допускается любая форма агитации, но она должна начаться и закончиться в установленный законом срок. «В законодательстве нет нормы, запрещающей агитировать онлайн. Но все должно быть в рамках и без нарушений», — пояснили в ЦИК.

При этом запрещены концерты, спортивные мероприятия и театрализованные представления.

При проведении агитации партии обязаны следовать установленным законом правилам и соблюдать все санитарные требования. Если какая-либо политическая организация нарушит порядок проведения, она может быть снята с гонки.

Регистрация политобъединений, заявивших о своем участии в выборах, завершается за 45 дней до дня голосования.

Начиная со вчерашнего дня партии должны подать заявление в ЦИК об участии в кампании.

Президент Сооронбай Жээнбеков подписал указ о назначении выборов в парламент. Они пройдут 4 октября.

Что касается местных выборов, то республиканский штаб рекомендует воздержаться от их проведения. Глава ЦИК Нуржан Шайлдабекова подчеркнула, что Центризбирком наблюдает за ситуаций и через две недели повторно проведет консультации со штабом, можно ли возобновить кампанию в местные кенеши.