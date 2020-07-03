Отделы регистрации авто и выдачи прав будут закрыты на карантин

Для предотвращения массового распространения COVID-19 с 6 по 19 июля 2020 года Бишкекский городской отдел, Аламединский и Иссык-Атинский отделы госучреждения (ГУ) «Унаа» будут закрыты на карантин. Об этом сообщили в Государственной регистрационной службе.

По ее данным, такое решение принято в связи с резким ухудшением в последние дни эпидемиологической ситуации по Бишкеку и Чуйской области. Участились и случаи заражения коронавирусной инфекцией среди сотрудников ГУ «Унаа». Кроме того, сокращены дни работы межрегионального сектора Бишкекского городского отдела (авторынок «Риом»). Он будет работать с субботы по понедельник.

«С 6 июля центральный аппарат ГУ «Унаа» переходит на дистанционный режим работы. При этом для координации и контроля деятельности территориальных подразделений будет установлено дежурство из ограниченного числа сотрудников. Для получения информации по деятельности ГУ «Унаа» и для получения разного рода консультаций можно обращаться по телефонам: 0312633174 и 0312633931», — говорится в сообщении.