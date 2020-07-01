В кол-центре самодиагностики 118 отвечать на вопросы будут 40 человек

Новый кол-центр по самодиагностике 118 открылся на базе столичной школы № 2.

По данным пресс-службы мэрии, переезд связан с увеличением операторов кол-центра. Днем и ночью здесь будут дежурить по 40 человек. Операторами сейчас становятся клинические ординаторы, медики-добровольцы. Консультанты проходят подробный инструктаж по алгоритмам Минздрава.

Напомним, что линия самодиагностики 118 круглосуточно оказывает первичную медицинскую консультацию горожанам.

Мобильные медицинские бригады будут приезжать к обратившимся больным для проведения осмотра и первичной диагностики, а не для забора мазка на ПЦР-анализ.

Горожане могут получать консультацию круглосуточно и у семейных врачей в центрах семейной медицины.