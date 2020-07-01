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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

В кол-центре самодиагностики 118 отвечать на вопросы будут 40 человек

Новый кол-центр по самодиагностике 118 открылся на базе столичной школы № 2.
 
По данным пресс-службы мэрии, переезд связан с увеличением операторов кол-центра. Днем и ночью здесь будут дежурить по 40 человек. Операторами сейчас становятся клинические ординаторы, медики-добровольцы. Консультанты проходят подробный инструктаж по алгоритмам Минздрава.
 
Напомним, что линия самодиагностики 118 круглосуточно оказывает первичную медицинскую консультацию горожанам.
 
Мобильные медицинские бригады будут приезжать к обратившимся больным для проведения осмотра и первичной диагностики, а не для забора мазка на ПЦР-анализ.
 
Горожане могут получать консультацию круглосуточно и у семейных врачей в центрах семейной медицины. 
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/157916/
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