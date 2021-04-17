COVID-19. В мэрии Бишкека напомнили телефоны ЦСМ столицы

Кол-центры 118 будут работать круглосуточно. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии Бишкека.

По ее данным, с начала года в кол-центр поступило 12 тысяч 50 обращений, из них заполнены 6 тысяч 853 анкеты с подозрением на COVID-19.

В мэрии также напоминают, что в случае недомогания, появления симптомов можно проконсультироваться с врачами ЦСМ.