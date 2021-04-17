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Общество
Сюжет: COVID-19

COVID-19. В мэрии Бишкека напомнили телефоны ЦСМ столицы

Кол-центры 118 будут работать круглосуточно. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии Бишкека.

По ее данным, с начала года в кол-центр поступило 12 тысяч 50 обращений, из них заполнены 6 тысяч 853 анкеты с подозрением на COVID-19.

В мэрии также напоминают, что в случае недомогания, появления симптомов можно проконсультироваться с врачами ЦСМ.

Актуальные телефоны доверия ЦСМ:

ОЦСМ Ленинского района: 0990888030, 0312644542.

  • ЦСМ № 2: 0990888028, 0312210357;
  • ЦСМ № 11: 0990888029, 0312311060;
  • ЦСМ № 12: 0990888031, 0312211732;
  • ЦСМ № 13: 0990888032, 0312657388;
  • ЦСМ № 17: 0990888033, 0312551106.

ОЦСМ Октябрьского района: 0990888036, 0312570291.

  • ЦСМ № 15: 0990888015, 0312426962;
  • ЦСМ № 18: 0990888035, 0312568233;
  • ЦСМ № 19: 0990888019, 0312571367.

ОЦСМ Первомайского района: 0990888071, 0312325232.

  • ЦСМ № 7: 0990888072, 0312662044;
  • ЦСМ № 14: 0990888073, 0312678274;
  • ЦСМ № 16: 0990888074, 0312541309.

ОЦСМ Свердловского района: 0701103002, 0312635123.

  • ЦСМ № 4: 0701103001, 0312434007;
  • ЦСМ № 8: 0701103003, 0312433907;
  • ЦСМ № 9: 0701103004, 0312368830;
  • ЦСМ № 10: 0701103007, 0312387814.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/190460/
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