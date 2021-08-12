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Общество
Сюжет: COVID-19

COVID-19. В июле в кол-центр 118 поступило 67 тысяч 337 обращений

В июле в кол-центр 118 поступило 67 тысяч 337 обращений. Об этом сообщили в Фонде «Сорос-Кыргызстан».

По его данным, 80 процентов обращений поступило из Бишкека. Анализ показывает, что наиболее часто заболевают лица молодого возраста. Подавляющее большинство отмечали у себя кашель. Затем отмечается потеря обоняния и вкуса, а боли в грудной клетке и повышение температуры тела отметили одинаковое количество обращавшихся.

«Граждане круглосуточно обращались за первичной консультацией, направлением мобильной бригады и для записи в пункты вакцинации. Всего за июль было отправлено 9 тысяч 159 заявок на мобильные бригады, из них 8 тысяч 644 — в Бишкеке», — отметили в фонде.

В организации добавили, что к концу месяца отмечалось постепенное уменьшение обращений, что может свидетельствовать о снижении уровня заболеваемости COVID-19.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/203784/
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