Подарок детям. В Кыргызстане издана уникальная книга об экзотических животных

Фото 24.kg. Вышла в свет книга «Алфавит экзотических животных от А до Я»

В Кыргызстане вышла в свет книга «Алфавит экзотических животных от А до Я» детской поэтессы Нурии Шагаповой. Об этом 24.kg сообщила сама автор.

Книга состоит из небольших шутливых стихов в алфавитном порядке про животных, а также краткого их описания. Использованы все буквы, включая ъ, ь, ы. В конце несколько страниц, где дети могут написать о своих любимых животных или даже нарисовать.

«Стихи написаны языком, доступным для детского понимания. А благодаря маленьким объемам и интересному содержанию заучиваются легко», — написала номинант премии «Поэт года» нескольких лет, детская поэтесса Ольга Кельчина (Россия).

По словам автора, книга будет интересна не только детям, но и взрослым. И действительно, некоторые животные, описанные в стихах, настолько редкие, что многие о них и не слышали. Например, о китоглаве, генете, дамане. О некоторых вы узнаете что-то новое и даже неожиданное.









Нурия Шагапова планировала провести презентацию, но в связи с пандемией ее пришлось перенести на более поздний срок.

Книга выпущена тиражом 100 экземпляров. Большую часть писательница планирует раздать детским садам и школам.

Нурия Шагапова — поэтесса, член Союза писателей Кыргызстана, лауреат международных и республиканских конкурсов. Ее стихи вошли в международные сборники «Мозаика-2» и «Мозаика-3».

Для детей начала писать после рождения старшей дочери. С 1993 по 1997 год изданы четыре книжки для детей младшего школьного возраста и лирический сборник «Я душу принесла в ладони». В 2018-м в Бишкеке прошла презентация детской книги «Балерина» о жизни девочки Бюбюсары, которая очень любила танцевать. В настоящее время Нурия Шагапова пишет рассказы, стихи, легенды и занимается переводами.