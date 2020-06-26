Республиканский штаб вновь не дал ЦИК рекомендаций по проведению выборов

Сегодня члены Центризбиркома встретились с представителями республиканского штаба, чтобы послушать их рекомендации по организации и проведению выборов в Жогорку Кенеш и кампании в 30 местных кенешей, которая была отменена из-за коронавируса. Об этом 24.kg сообщила член ЦИК Атыр Абдрахматова.

По ее словам, решение по возобновлению выборной кампании не принято до сих пор.

Атыр Абдрахматова сообщила, что чиновники из штаба не смогли ответить на вопросы Центризбиркома и предложили избирательной комиссии разработать алгоритм выборного процесса в условиях эпидемии.

«Но разве это входит в наши обязанности? Нет. Мы просили дать нам четкие последовательные предписания и ответить, какова ситуация с инфицированными в регионах, в обеих столицах, каков прогноз на ближайшие месяцы, с каким интервалом возможно в день голосования проводить дезинфекцию избирательных участков», — сказала Атыр Абдрахматова.

Еще один важный момент — голосование не может проводиться без мониторинга местных и международных наблюдателей — это основа прозрачности выборов. Атыр Абдрахматова

«И как в этом случае нам поступить, справки требовать от них об отсутствии коронавируса? Ну извините, но это не в полномочиях ЦИК», — отметила член комиссии Атыр Абдрахматова.

Она также подчеркнула, что председатель ЦИК Нуржан Шайлдабекова отклонила ее предложение о проведении онлайн-трансляции заседаний комиссии при учете, что в стране сложная эпидемиологическая ситуация и большинство редакций переведены на удаленный режим работы, следовательно, журналисты на заседания приходить не могут. «Но свой отказ глава Центризбиркома аргументировала тем, что нет денег», — возмутилась Атыр Абдрахматова.

Единственное, с чем согласился штаб и остальные члены ЦИК поддержали, — провести ПЦР-анализы представителей ТИК и УИК. Но, когда начнется проверка, неизвестно.

В понедельник, 22 июня, стало известно, что COVID-19 диагностирован у главы Бишкекской ТИК Кайрата Маматова.