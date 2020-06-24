Несмотря на запрет, в Бишкеке открылись ночные клубы. Их закрыли

В Бишкеке снова оштрафовали кафе, опечатали футбольные поля, закрыли компьютерные и ночные клубы. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии столицы.
По ее данным, в заведениях общепита «Кыргызбай», «Шашлык Парк», «Аист» и «Жаннет» превысили лимит в 50 посадочных мест и не соблюдали санитарные требования. Несмотря на запрет, возобновили работу ночные клубы Coyote Ugly и Metro pub — их закрыли.
До особого распоряжения и улучшения эпидситуации опечатали футбольные поля на территории школ № 28, 6, 7, «Динамо», «Душанбинка», «Илбирс» и на улице Огонбаева.
Инспекторы закрыли компьютерные клубы «Оюн» и «Иллюзион».
В отношении владельцев и арендаторов составили протоколы по статье 293 «Нарушение порядка выполнения решения, предписания, распоряжения или требования уполномоченного органа» Кодекса о нарушениях.