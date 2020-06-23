Закон о манипулировании. Кыргызстанцы выступают против и подписывают петицию

Кыргызстанцы подписывают петицию против принятия закона «О манипулировании информацией». Она создана на сайте change.org.
Как отмечают авторы, если парламент примет закон, а президент его подпишет, то власти будут контролировать каждое движение пользователей в Сети.
«Каждый владелец сайта или страницы в соцсетях должен будет указывать настоящие фамилию, имя и электронную почту. Правительство будет блокировать сайты или страницы в соцсетях, если им покажется, что там публикуют недостоверную или ложную информацию», — отметили авторы петиции.
Они добавили, что после принятия этого закона каждое слово будет подвергаться цензуре. «Депутаты под видом борьбы с фейковой информацией хотят взять интернет и соцсети под жесткий контроль», — заявили авторы.
Напомним, юристы правовой клиники «Адилет» и медиаэксперты утверждают, что законопроект дискриминационный, и в случае принятия будет не защищать, а нарушать конституционные права граждан.
Депутата Гульшат Асылбаеву призвали отозвать скандальную инициативу. Она в ответ заявила, что это «самый замечательный законопроект».
Накануне на заседании парламентского комитета по социальным вопросам депутаты одобрили законопроект в режиме второго и третьего чтений.