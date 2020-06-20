Завтра в Кыргызстане выпускники начнут сдавать Общереспубликанское тестирование. Об этом на брифинге сообщил министр образования и науки Каныбек Исаков.

По его словам, 21 июня абитуриенты будут сдавать основной тест, а 22-го — предметный.

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Для проведения ОРТ подготовлены 117 центров, в которых строго будут соблюдены санитарные требования.

Второй этап тестирования, по словам министра, пройдет 24 и 25 июня. Выпускники, которые по разным причинам не смогли принять в них участие, смогут сдать тест 11-12 июля.

Результаты тестов будут известны с 13 по 19 июля.

Напомним, что с 2012 года ОРТ стало обязательным при поступлении во все вузы независимо от формы собственности и на все отделения (очное — грантовое и контрактное, дистанционное). В 2020-м 11-й класс оканчивают 58 тысяч 730 выпускников.