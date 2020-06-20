Адвокат Индиры Джолдубаевой хочет возобновить судебное исследование

В уголовном деле о незаконном освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева отсутствуют распечатки телефонных переговоров судьи Жапара Эрматова. Об этом 24.kg сообщила адвокат бывшего генпрокурора Индиры Джолдубаевой Алия Турумбекова.

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По ее словам, после прений сторон защита Джолдубаевой намерена заявить ходатайство о возобновлении исследования некоторых материалов дела.

«Судья Жапар Эрматов в своих показаниях заявил, что он звонил моей подзащитной, а также несколько раз приходил к ней в аппарат президента. Следствие не истребовало все журналы, а также талоны, где имеется запись о том, что он заходил к Индире Джолдубаевой. В аппарате главы государства эти документы должны сохраниться, если нет, необходим акт уничтожения. Следствие также не установило номера телефонов, с которых Эрматов звонил Джолдубаевой. В связи с этим мы намерены заявить ходатайство о возобновлении исследования материалов дела», — сказала Алия Турумбекова.

Отметим, что в 2013 году Индира Джолдубаева занимала должность заведующей отделом правового обеспечения аппарата президента.

Гособвинение просит признать ее виновной в коррупции и приговорить к 15 годам лишения свободы.

Расследование дела о незаконном освобождении криминального авторитета возобновилось в январе 2019-го. В суд его передали в октябре.

Обвиняемыми проходят 19 человек. Это врачи и лаборант, поставившие диагноз осужденному, представители ГСИН и другие высокопоставленные чиновники, в том числе бывший глава государства Алмазбек Атамбаев.