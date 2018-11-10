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Общество

У родственников бывшего генпрокурора нет ни жилья, ни денег

У родственников бывшего генерального прокурора Индиры Джолдубаевой нет ни жилья, ни денег. Такие данные приводит Государственная налоговая служба Кыргызстана со ссылкой на декларацию о доходах за 2017 год.

Согласно отчету, Индира Джолдубаева заработала немного — 852 тысячи 186 сомов. У нее имеются дом и квартира. А в графе «движимое имущество» декларант почему-то указала ювелирные украшения и бытовую технику. 

У родственников Индиры Джолдубаевой нет ни своего дома, ни машины, и за прошлый год они семейный бюджет не пополнили. 
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