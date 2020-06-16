Адвокат Индиры Джолдубаевой прокомментировала обвинение прокуратуры

Сегодня в Первомайском районном суде Бишкека прокуратура в ходе прений сторон по делу о незаконном освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева просила для экс-генпрокурора Индиры Джолдубаевой 15 лет лишения свободы.

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Отметим, что в 2013 году Индира Джолдубаева занимала должность заведующей отделом правового обеспечения аппарата президента.

Гособвинение просит признать ее виновной в коррупции.

Адвокат Алия Турумбекова в интервью 24.kg заявила, что с момента возбуждения уголовного дела в отношении Индиры Джолдубаевой сторона обвинения и суд грубо игнорировали требования закона. По ее мнению, обвинения были взяты лишь со слов других обвиняемых — экс-судьи Жапара Эрматова и экс-советника министра внутренних дел Марата Бекенова.

«Показания обоих обвиняемых значительно разнятся. Они заключили сделку со следствием, рассчитывая на смягчение наказания. Понятно, что здесь не может быть речи об объективности. Следствием не было представлено ни одного доказательства того, что Индира Джолдубаева имеет к этому делу хоть какое-то отношение. Ни одного документа, записи, фактов, какой-либо связи с действиями людей, которые якобы принимали решения», — сказала Алия Турумбекова.

Адвокат отметила, что проводились заседания в закрытом режиме, ссылаясь на несуществующую секретность. Ни правозащитники, ни СМИ не могли присутствовать и освещать процесс, незаконные действия суда.

«Каждый гражданин нашей страны имеет конституционное право на открытое и независимое судебное разбирательство, право быть выслушанным в суде. Причастность, а тем более вину подзащитной, я считаю недоказанной», — отметила Алия Турумбекова.

Расследование дела о незаконном освобождении криминального авторитета возобновилось в январе 2019 года. В суд его передали в октябре.

Обвиняемыми проходят 19 человек. Это врачи и лаборант, поставившие диагноз осужденному, представители ГСИН и другие высокопоставленные чиновники, в том числе бывший глава государства Алмазбек Атамбаев.