Индира Джолдубаева впервые прокомментировала обвинения по делу Азиза Батукаева

Бывший генеральный прокурор Индира Джолдубаева впервые прокомментировала обвинения в свой адрес. Напомним, прокурор просит заключить экс-главу надзорного органа в тюрьму на 15 лет.

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Отметим, в Первомайском районном суде Бишкека продолжаются прения сторон по делу о незаконном освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева.

По словам Индиры Джолдубаевой, против нее дали показания два свидетеля.

«Это Бекенов, советник Шамиля Атаханова, и бывший судья межрайонного суда Нарынской области Джапар Эрматов. Оба дали показания против меня. Бекенов сказал, что я отказалась ему каким-то образом помогать. Эрматов сказал, что вынес решение на основании материалов, которые были предоставлены соответствующими органами. Он настаивал, что решение было законным. Вот при таких обстоятельствах гособвинение требует 15 лет лишения свободы для меня. Я даже не знаю, как комментировать это», — сказала Индира Джолдубаева журналистам.

Бывший генпрокурор ответила на вопросы представителей СМИ только после того, как появилась угроза ее заключения. Представители обвинения требовали на последнем заседании арестовать Индиру Джолдубаеву прямо в зале суда.

Расследование дела о незаконном освобождении криминального авторитета возобновилось в январе 2019 года. В суд его передали в октябре.

Обвиняемыми проходят 19 человек. Это врачи и лаборант, поставившие диагноз осужденному, представители ГСИН и другие высокопоставленные чиновники, в том числе бывший глава государства Алмазбек Атамбаев.