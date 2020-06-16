Освобождение Батукаева. Индиру Джолдубаеву просят взять под стражу в зале суда

В Первомайском районном суде Бишкека продолжается судебное разбирательство по делу о незаконном освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева.

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Суд перешел к прениям сторон. Представители обвинения просят для экс-генпрокурора Индиры Джолдубаевой 15 лет лишения свободы. Прокурор просит взять Джолдубаеву под стражу в зале суда.

Кроме того, прокуроры просят лишить ее госнаград.

Расследование дела о незаконном освобождении криминального авторитета возобновилось в январе 2019 года. В суд его передали в октябре.

Обвиняемыми проходят 19 человек. Это врачи и лаборант, поставившие диагноз осужденному, представители ГСИН и другие высокопоставленные чиновники, в том числе бывший глава государства Алмазбек Атамбаев.