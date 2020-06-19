Люди звонят просто покричать. Поток обращений на горячую линию 118 увеличился

На горячую линию 118, созданную для консультации граждан с подозрением на коронавирус, ежедневно звонят по 300 человек. Об этом рассказала оператор кол-центра Салтанат Омурдинова.

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По ее словам, если раньше 60 процентов звонков было бытового характера, не касающихся симптоматики, то сейчас каждая вторая заявка связана с подозрением на COVID-19.

«Это страшно. Раньше мы обрабатывали до 100-120 звонков в день, а сейчас количество звонков выросло до 300. К примеру, вчера я одна обработала 51 звонок. Мы только подбираемся к пику. Именно сейчас идет дикий рост числа заболевших», — говорит оператор.

Много людей сейчас не соблюдают санитарно-эпидемиологические меры, никто не носит маски, о социальной дистанции и речи нет. Хочется, чтобы люди более ответственно отнеслись к этой проблеме и своему здоровью. Салтанат Омурдинова

«Очень много критики по поводу того, что до нас невозможно дозвониться. Вот вчера я не выпускала телефон из рук. Как только ты кладешь трубку, он снова звонит, и все четыре оператора просто беспрерывно поднимали трубки и отвечали на звонки. Сейчас возросло число заболевших, начались сезон кишечной инфекции, сезон мороженого, нет горячей воды, многие купаются в прохладной воде. Шквал жалоб на здоровье по простуде, по ангине поступает именно сейчас, и линия сильно загружается. Очень много людей звонят просто покричать, просто поговорить, высказаться, передать свои жалобы вышестоящим органам. Некоторые спрашивают номера других поликлиник и организаций, но мы не справочная», — отмечает она.

Во всем этом коронавирусе мы забываем о том, что обычный грипп и обычная простуда не перестали существовать. Алгоритм есть, мы узнаем симптоматику, смотрим, подходит ли эта симптоматика под явления коронавирусной инфекции. Салтанат Омурдинова

Она заметила, что пик заражения коронавирусом прогнозировали в мае, но на самом деле повышение наблюдается только сейчас.

«Причем после снятия ЧП было так называемое мнимое затишье: люди вышли на улицы, на работу, и в кол-центр звонили в основном по вопросам сдачи анализов для выхода на работу. Как таковых жалоб не было, но в последние две недели резко начался рост звонков в целом», — подчеркивает оператор.

В Кыргызстане за последние сутки коронавирусом заразились 132 человека. Всего — 2 тысячи 789.