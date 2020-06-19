Исхак Пирматов надеется, что депутаты успеют принять поправки о семейном насилии

Депутат парламента Исхак Пирматов инициировал законопроект о внесении изменений в Уголовный кодекс и Кодекс о проступках, ужесточающих наказание за применение насилия в отношении членов семьи. Законопроект принят в первом чтении.

Инициатор отметил, что документ могут принять до завершения работы шестого созыва парламента только в том случае, если лидеры шести фракций дадут добро.

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«Вообще, по регламенту мы не можем принять законопроект до завершения своей работы, потому что между чтениями нужно выдерживать 10 дней, а предстоящая неделя — последняя. Но есть лазейка, при положительном решении всех шести фракций регламент позволяет принять проект закона в трех чтениях сразу. Я думаю, что в среду мы будем обсуждать этот вопрос», — сказал депутат.

Также Исхак Пирматов прокомментировал отрицательное заключение правительства по принятию поправок в законы в сфере борьбы с семейным насилием.

«Мне бы хотелось узнать, кто готовил заключение. Понятно то, что ответственные лица, которые в итоге подписывают документы, не вникают в текст, а надеются на юристов. Это говорит о некомпетентности специалистов. На каждый их аргумент, мы ответили контраргументами, теперь ждем», — подчеркивает нардеп.

Напомним, депутат Жогорку Кенеша Исхак Пирматов предлагает поправки в некоторые законодательные акты в сфере борьбы с семейным насилием. Предложено исключить возможность примирения сторон, если насилие совершено человеком, которому ранее уже выдан охранный ордер.