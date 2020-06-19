Цифра дня. 3 713 фактов семейного насилия выявили в Кыргызстане за пять месяцев

В Кыргызстане за пять месяцев 2020 года в ЕРПП зарегистрировали 3 тысячи 713 заявлений о семейном насилии. Об этом на онлайн-конференции сказал начальник управления МВД Сталбек Рахманов.

Читайте по теме Принять поправки об ужесточении наказания за семейное насилие призывают юристы

По его данным, из них в Бишкеке — 1 тысяча 769 дел, Оше — 98, остальные — в других областях.

«ЕРПП позволяет в течение 24 часов отфильтровать, относится то или иное заявление к проступку или преступлению. Заявитель в режиме реального времени видит ход дела. В части законопроекта, который предлагает депутат Исках Пирматов, мы не возражаем, если это не противоречит Конституции», — сказал Сталбек Рахманов.

Напомним, депутат Жогорку Кенеша Исхак Пирматов предлагает поправки в некоторые законодательные акты в сфере борьбы с семейным насилием. Предложено исключить возможность примирения сторон, если насилие совершено человеком, которому ранее уже выдан охранный ордер.