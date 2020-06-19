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Общество
Сюжет: Семейное насилие

Цифра дня. 3 713 фактов семейного насилия выявили в Кыргызстане за пять месяцев

В Кыргызстане за пять месяцев 2020 года в ЕРПП зарегистрировали 3 тысячи 713 заявлений о семейном насилии. Об этом на онлайн-конференции сказал начальник управления МВД Сталбек Рахманов.

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По его данным, из них в Бишкеке — 1 тысяча 769 дел, Оше — 98, остальные — в других областях.

«ЕРПП позволяет в течение 24 часов отфильтровать, относится то или иное заявление к проступку или преступлению. Заявитель в режиме реального времени видит ход дела. В части законопроекта, который предлагает депутат Исках Пирматов, мы не возражаем, если это не противоречит Конституции», — сказал Сталбек Рахманов.

Напомним, депутат Жогорку Кенеша Исхак Пирматов предлагает поправки в некоторые законодательные акты в сфере борьбы с семейным насилием. Предложено исключить возможность примирения сторон, если насилие совершено человеком, которому ранее уже выдан охранный ордер.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/156724/
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