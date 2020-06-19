15:10
USD 74.87
EUR 84.21
RUB 1.08
Общество
Сюжет: Семейное насилие

Принять поправки об ужесточении наказания за семейное насилие призывают юристы

Поддержать поправки депутата парламента Исхака Пирматова об ужесточении наказания за семейное насилие призывают юристы правовой клиники «Адилет». Они направили обращение в Жогорку Кенеша по поводу законопроекта о внесении изменений в Уголовный кодекс и Кодекс о проступках, ужесточающие наказание за применение насилия в отношении членов семьи. Законопроект принят в первом чтении.

У общественного фонда сложилось впечатление, что отдельные народные избранники не поняли содержание документа. «Звучали заявления, что законопроект направлен на развал института семьи и не соответствует традициям кыргызского общества. Однако, согласно традициям кыргызского народа, женщинам всегда отводилась особенная, высокая роль в обществе. Законопроект как раз направлен на защиту традиционных ценностей, поскольку ужесточает наказание за некоторые проявления семейного насилия», — говорится в обращении.

Отношение к женщинам должно быть уважительным, их следует оберегать и защищать. Глубокий смысл таких ценностей передавался веками от поколения к поколению и сохранился до наших дней в многочисленных пословицах и поговорках.

из обращения юристов правовой клиники «Адилет»

«Традиции кыргызского народа не позволяют издеваться над женщинами, избивать их, тем более снимать подобное варварство на видеозапись. В связи с чем обращаем внимание депутатов, что этот законопроект как раз направлен на защиту традиционных ценностей кыргызского народа, поскольку ужесточает наказание за некоторые проявления семейного насилия», — подчеркивают юристы.

Как отмечается, по основным принципам уголовного права действия каждого человека оцениваются индивидуально, а меры ответственности зависят от конкретных последствий, наступивших в результате определенных деяний. «Наказание за семейное насилие, а также за любые другие преступления зависит от тяжести последствий. Например, по действующим законам, если муж избивает жену с особой жестокостью, причинив тем самым тяжкий вред здоровью, то его посадят независимо от «встречного заявления». Если женщина получила инвалидность в результате избиений, то такое уголовное дело также не будет прекращаться на основании «встречного заявления». Другими словами, в случаях, когда в результате семейного насилия причиняется серьезный урон здоровью потерпевшего, уголовные дела не подлежат прекращению согласно действующему законодательству», — напоминают в правовой клинике «Адилет».

Мы просим депутатов внимательно прочитать текст законопроекта и сопоставить его с основными принципами уголовного права. Призываем нардепов руководствоваться наилучшими традициями кыргызского народа и принять законодательные поправки сразу в трех чтениях.

из обращения юристов правовой клиники «Адилет»

Юристы общественного фонда считают, что в этом случае шестой созыв Жогорку Кенеша запомнится избирателям уверенной позицией против семейного насилия.

Напомним, депутат Жогорку Кенеша Исхак Пирматов предлагает поправки в некоторые законодательные акты в сфере борьбы с семейным насилием. Предложено исключить возможность примирения сторон, если насилие совершено человеком, которому ранее уже выдан охранный ордер.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/156698/
просмотров: 173
Версия для печати
Материалы по теме
Ализа Солтонбекова: Факты насилия часто скрываются в благополучных семьях
Показал отношение к женщине. В парламенте повздорили депутат и замглавы МВД
Почти все жертвы насилия во время карантина вернулись к мужьям
Как искоренить домашнее насилие. В МВД считают, что надо воспитывать детей
Соцсети довели мою кайын эне до инсульта. Гульшат Асылбаева о своей инициативе
Истязание женщины в Сузаке. Сын пострадавшей встал на сторону отца
Фейки влияют на психику человека. Гульшат Асылбаева защищает свою инициативу
Сразу несколько депутатов заявили, что не голосовали за закон о манипулировании
Исхак Пирматов: Семейное насилие совершается из-за уверенности в безнаказанности
Ужесточить наказание за семейное насилие предлагает депутат
Популярные новости
Коронавирус в&nbsp;Кыргызстане. Число больных и&nbsp;карта распространения заболевания Коронавирус в Кыргызстане. Число больных и карта распространения заболевания
Число заболевших COVID-19&nbsp;растет. Штаб не&nbsp;исключает введения ограничений вновь Число заболевших COVID-19 растет. Штаб не исключает введения ограничений вновь
Мэрия Бишкека приготовила сюрприз. В&nbsp;столице появится &laquo;верхний Эркиндик&raquo; Мэрия Бишкека приготовила сюрприз. В столице появится «верхний Эркиндик»
В&nbsp;Кыргызстане от&nbsp;коронавируса умерли еще два человека В Кыргызстане от коронавируса умерли еще два человека
Бизнес
Участвуй в&nbsp;акции от&nbsp;MegaCom и&nbsp;выиграй смартфон Samsung Участвуй в акции от MegaCom и выиграй смартфон Samsung
Ученые России поддержали академика Кубанычбека Жумалиева Ученые России поддержали академика Кубанычбека Жумалиева
MegaCom продолжает увеличивать мощности и&nbsp;охват сети&nbsp;4G MegaCom продолжает увеличивать мощности и охват сети 4G
Инфаркт&nbsp;&mdash; это повод еще больше заботиться о&nbsp;сердце Инфаркт — это повод еще больше заботиться о сердце
19 июня, пятница
15:05
Правозащитница подала в суд на депутата парламента Евгению Строкову Правозащитница подала в суд на депутата парламента Евге...
15:03
Республиканская инфекционная больница возобновила прием пациентов с COVID-19
14:57
Омбудсмен настаивает на наказании руководства и сотрудников СИЗО-50
14:53
Оставайтесь дома, призвал мэр города Ош и проинспектировал рынки
14:38
Участвуй в акции от MegaCom и выиграй смартфон Samsung