Принять поправки об ужесточении наказания за семейное насилие призывают юристы

Поддержать поправки депутата парламента Исхака Пирматова об ужесточении наказания за семейное насилие призывают юристы правовой клиники «Адилет». Они направили обращение в Жогорку Кенеша по поводу законопроекта о внесении изменений в Уголовный кодекс и Кодекс о проступках, ужесточающие наказание за применение насилия в отношении членов семьи. Законопроект принят в первом чтении.

У общественного фонда сложилось впечатление, что отдельные народные избранники не поняли содержание документа. «Звучали заявления, что законопроект направлен на развал института семьи и не соответствует традициям кыргызского общества. Однако, согласно традициям кыргызского народа, женщинам всегда отводилась особенная, высокая роль в обществе. Законопроект как раз направлен на защиту традиционных ценностей, поскольку ужесточает наказание за некоторые проявления семейного насилия», — говорится в обращении.

Отношение к женщинам должно быть уважительным, их следует оберегать и защищать. Глубокий смысл таких ценностей передавался веками от поколения к поколению и сохранился до наших дней в многочисленных пословицах и поговорках. из обращения юристов правовой клиники «Адилет»

«Традиции кыргызского народа не позволяют издеваться над женщинами, избивать их, тем более снимать подобное варварство на видеозапись. В связи с чем обращаем внимание депутатов, что этот законопроект как раз направлен на защиту традиционных ценностей кыргызского народа, поскольку ужесточает наказание за некоторые проявления семейного насилия», — подчеркивают юристы.

Как отмечается, по основным принципам уголовного права действия каждого человека оцениваются индивидуально, а меры ответственности зависят от конкретных последствий, наступивших в результате определенных деяний. «Наказание за семейное насилие, а также за любые другие преступления зависит от тяжести последствий. Например, по действующим законам, если муж избивает жену с особой жестокостью, причинив тем самым тяжкий вред здоровью, то его посадят независимо от «встречного заявления». Если женщина получила инвалидность в результате избиений, то такое уголовное дело также не будет прекращаться на основании «встречного заявления». Другими словами, в случаях, когда в результате семейного насилия причиняется серьезный урон здоровью потерпевшего, уголовные дела не подлежат прекращению согласно действующему законодательству», — напоминают в правовой клинике «Адилет».

Мы просим депутатов внимательно прочитать текст законопроекта и сопоставить его с основными принципами уголовного права. Призываем нардепов руководствоваться наилучшими традициями кыргызского народа и принять законодательные поправки сразу в трех чтениях. из обращения юристов правовой клиники «Адилет»

Юристы общественного фонда считают, что в этом случае шестой созыв Жогорку Кенеша запомнится избирателям уверенной позицией против семейного насилия.

Напомним, депутат Жогорку Кенеша Исхак Пирматов предлагает поправки в некоторые законодательные акты в сфере борьбы с семейным насилием. Предложено исключить возможность примирения сторон, если насилие совершено человеком, которому ранее уже выдан охранный ордер.