Хорошо поет. Муниципальные сотрудники продолжают радовать не только работой

Сотрудник Бишкекзеленхоза поет песни и поливает деревья. Видео с 24.kg поделились в пресс-службе муниципального предприятия.

По ее данным, Айбек Жакашов окончил Кыргызскую национальную консерваторию имени Калыя Молдобасанова. До карантина молодой человек выступал на различных торжествах (свадьбах, тоях).

«Всегда, когда он выходит на работу, поднимает всем настроение своим пением. Совмещает приятное с полезным», — рассказали в Бишкекзеленхозе.

Ранее в Театральном сквере грузчик «Тазалыка» Адилет Туратбек уулу исполнил несколько известных кыргызских песен. Аккомпанировал ему мастер участка Алмаз Арзыкулов.