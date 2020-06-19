Как искоренить домашнее насилие. В МВД считают, что надо воспитывать детей

Для искоренения семейного насилия необходим системный подход к воспитанию детей. Об этом на заседании парламентской фракции «Ата Мекен» заявил заместитель министра внутренних дел Алмазбек Орозалиев.

По его данным, с начала 2020 года количество фактов семейного насилия по сравнению с аналогичным периодом 2019-го выросло на 18 процентов. В 14 случаях жертвы получили тяжкие телесные повреждения.

«Одного карательного метода для искоренения домашнего насилия мало, надо воспитывать наших детей», — сказал Алмазбек Орозалиев.

Милицейский чиновник отметил, что во время семейного конфликта соседи пытаются не вмешиваться. «Если не орут, не кричат, соседи не реагируют, не звонят», — добавил он.

По данным правоохранительного ведомства, 4 тысячи 450 человек состоят на учете как участники семейного насилия.