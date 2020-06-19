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Общество
Сюжет: Семейное насилие

Почти все жертвы насилия во время карантина вернулись к мужьям

Почти все жертвы насилия во время карантина воссоединились с мужьями. Об этом на заседании парламентской фракции «Ата Мекен» сообщила заместитель министра труда и социального развития Ализа Солтонбекова.

По ее словам, министерство намерено обучать семьи, как избегать домашних конфликтов.

Мы сейчас работаем с семью семейными парами в Иссык-Кульской области. Учим их, как сдерживать свою агрессию. С мужчинами трудно, мы работаем только с женщинами.

Ализа Солтонбекова

Она отметила, что во время карантина из-за увеличения количества фактов семейного насилия пришлось открыть еще один кризисный центр.

«Только две женщины, которые были размещены в кризисный центр, остались, остальные во время карантина вернулись обратно к мужьям. Сейчас в этом кризисном центре шесть женщин и десять детей. У четырех недопустимо воссоединение с мужьями. Очень тяжелые случаи. Хочу отметить, насилие больше происходит в семьях, где больше дочерей. Таких фактов меньше в семьях, где одни сыновья. Это говорит о том, что мужчины совсем не считают женщин за людей», — добавила Ализа Солтонбекова.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/156651/
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