Суд по «Акнету». Процесс снова перенесли, потому что судья занят другим делом

В Первомайском районном суде Бишкека вновь отложено рассмотрение уголовного дела в отношении бывшего главы компании «Акнет» Кубана Ажимудинова. Процесс проходит под председательством Адылбека Эсенбаева.

Секретарь суда проинформировала, что Адылбек Эсенбаев находится в совещательной комнате по другому делу со вчерашнего дня и процесс по «Акнету» продолжиться не может.

Дату следующего заседания пока не определили.

Кубана Ажимудинова подозревают в присвоении вверенного имущества, уклонении от уплаты налогов и других обязательных платежей в бюджет, а также в незаконном обороте оружия, боеприпасов и подделке документов.

Интернет-провайдер «Акнет» попал в поле зрения ГСБЭП в конце ноября 2018 года. Поводом для разбирательств стало обращение в Финпол одного из соучредителей фирмы. Он обвинил партнеров в занижении выручки, выводе денег из ОсОО, заключении фиктивных договоров и других правонарушениях. Сейчас в компании работает новая команда топ-менеджеров.