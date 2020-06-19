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Общество

Прогноз погоды в Кыргызстане на 20 июня: днем будет жарко

В Кыргызстане 20 июня дожди ожидаются в некоторых районах Нарынской и Иссык-Кульской областей. Ветер западный, 4-9 метров в секунду, с порывами до 15-22 м/с.

В Бишкеке температура воздуха ночью +14, днем +31 градус.

В Чуйской области ожидается ночью +11, днем +31 градус.

В Ошской, Джалал-Абадской, Баткенской областях температура ночью +13, днем до +33 градусов.

В Нарынской области +5 ночью и +24 градуса днем.

В Иссык-Кульской области ночью +8, днем +24 градуса.

В Таласской области температура ночью +10, днем +30 градусов.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/156549/
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