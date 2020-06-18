Раненная в районе шлагбаума женщина впала в кому. Она подключена к аппарату ИВЛ

Женщина, которую вчера ранил сожитель в районе шлагбаума, находится в коме. Об этом 24.kg сообщил главный врач БНИЦТиО Алмазбек Анарбеков.

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По его словам, состояние женщины крайне тяжелое.

«Ее подключили к аппарату ИВЛ, давление поддерживаем лекарствами. У нее три ранения: в области шеи, надключичной и надлопаточной», — сказал Алмазбек Анарбеков.

Напомним, что вчера в Бишкеке примерно в 19.50 на проспекте Дэн Сяопина пьяный 36-летний мужчина из ревности взял женщину в заложники, размахивал ножом и никого к себе не подпускал. Его задержали.