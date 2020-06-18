В Кыргызстане от коронавируса скончался еще один человек

В Кыргызстане от коронавируса скончался 73-летний пациент. Об этом на брифинге сообщил заместитель министра здравоохранения Нурболот Усенбаев.

По его словам, пациент поступил в Алайскую территориальную больницу в крайне тяжелом состоянии с дыхательной недостаточностью. Несмотря на проведенные реанимационные мероприятия, больной умер.

«У него была установлена двусторонняя пневмония. Больной поступил поздно, в тяжелом состоянии», — подчеркнул Нурболот Усенбаев.

За весь период от COVID-19 в Кыргызстане скончался 31 человек.